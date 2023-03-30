أميركا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فوراً

حثت الإدارة الأميركية المواطنين الأميركيين بمغادرة روسيا على الفور بعد احتجاز صحافي أميركي، وهي الخطوة التي جاءت مفاجئة بالنسبة لواشنطن.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي اليوم الخميس إن تواجد المواطنين الأميركيين في روسيا مقلق للغاية.

جاء ذلك بعد أعلان روسيا احتجازها لإيفان غيرشكوفيتش الصحافي بصحيفة "وول ستريت جورنال" على خلفية مزاعم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

وذكر كيربي أن القبض على غيرشكوفيتش والتهم الموجهة ضده كانت مفاجئة. وأضاف أنه لم يكن هناك تحذير مسبق ولا إشارة أن روسيا تعتزم اتخاذ أي إجراء خطير ضد الصحافيين عامة.

وتنصح وزارة الخارجية الأميركية بالفعل المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى روسيا، بسبب خطر الاحتجاز غير القانوني.

وذكر كيربي أن احتجاز روسيا لمواطنين أميركيين أو قمعها للصحافة الحرة والمستقلة ليس بجديد.