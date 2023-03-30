بايدن: العالم يتّجه نحو مزيد من الديمقراطية

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أنّ «هناك مؤشّرات حقيقية على أنّ العالم يتّجه نحو مزيد من الديمقراطية»، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن التحالف الأميركي الإسرائيلي «لا يتزعزع».

وذلك خلال قمّة افتراضية مكرّسة لهذا الموضوع. وأضاف الرئيس الأميركي في بيان أصدره البيت الأبيض أنّ «الديمقراطية تتطلّب جهداً كبيراً» و«المهمّة لا تنتهي أبداً»، إلا أنه أبدى قلقاً من التعديلات المقترحة للنظام القضائي الإسرائيلي.

وكان بايدن، قال الثلاثاء، إن نتنياهو، لن تتم دعوته إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب، وحثه على التخلي عن خطة الإصلاح القضائي.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان بايدن سيدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض، قال للصحافيين: «ليس على المدى القريب».

وانتقد بايدن التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي أوقفها نتنياهو بعد أن أثارت موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل.

من جانبه، أكد نتانياهو، أن تحالف بلاده مع الولايات المتحدة «لا يتزعزع» خلال كلمة ألقاها في القمة، وقال في كلمة عبر الإنترنت «عرفت إسرائيل والولايات المتحدة اختلافات في الرأي من وقت لآخر، لكني أحرص على التأكيد على أن التحالف بين أكبر ديمقراطية في العالم وبين إسرائيل الديمقراطية القوية والشامخة والمستقلة في قلب الشرق الأوسط، راسخ لا يتزعزع. وما من شيء قادر على تغيير ذلك».

يأتي ذلك في وقت قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أمس، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتفهم أن إسرائيل دولة مستقلة، وأنها «ليست نجمة أخرى على العلم الأميركي»، وذلك رداً على تعليقات بايدن، بشأن الإصلاحات القضائية في البلاد.

وفي الوقت نفسه، اتهم وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، الولايات المتحدة بـ«الانسياق وراء الأخبار الكاذبة» بشأن قانون الإصلاح القضائي، بحسب ما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أمس.

وقال زوهار: «ينفطر قلبي عندما أرى حجم الضرر الذي لحق بإسرائيل من جراء كل الأخبار الكاذبة التي انتشرت في ما يتعلق بإصلاحنا القانوني المبرر».