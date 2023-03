حمزة يوسف يؤم عائلته في الصلاة في أول يوم بمقر رئيس وزراء اسكتلندا

قال رئيس وزراء اسكتلندا الجديد حمزة يوسف إنه قضى أول ليلة له في مقر رئيس الوزراء مع عائلته التي تقدم ليؤمها في الصلاة بعد الإفطار في شهر رمضان.

وكتب حمزة يوسف -الذي أصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ اسكتلندا- على تويتر “قضيت أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في مقر رئيس الوزراء بعد التصويت البرلماني، لحظة خاصة مع عائلتي نؤدي الصلاة، كما هو معتاد بعد الإفطار معا”.

وأرفق حمزة التغريدة بصور مع عائلته وهم يؤدون الصلاة.

وأصبح حمزة يوسف رئيسا لوزراء اسكتلندا، ليكون أول مسلم يتولى هذا المنصب في التاريخ، وذلك بعدما أقر أعضاء الحزب الوطني الاستقلالي اختياره زعيما لهم، وبالتالي تولى بشكل تلقائي منصب رئيس وزراء البلاد، وهو المنصب الذي يسمى في بريطانيا (الوزير الأول).

وفاز يوسف خلال عملية التصويت التي جرت في البرلمان، أمس الثلاثاء، بأغلبية 71 صوتا.

My family and I spending our first night in Bute House after today's parliamentary vote. A special moment leading my family in prayer in Bute House as is customary after breaking fast together. pic.twitter.com/yjPY1vpJMB