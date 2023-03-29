سلطان الجابر يلتقي ملك بريطانيا ومستشار ألمانيا

يقوم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان أحمد الجابر، حالياً بزيارة إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر حوار برلين حول الانتقال في قطاع الطاقة، حيث يلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالعمل المناخي من جميع أنحاء العالم، كما سيشارك في فعالية حول الانتقال في قطاع الطاقة والاستدامة مع عاهل المملكة المتحدة الملك تشارلز الثالث، ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، كما سيعقد الجابر لقاءات ثنائية مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وسيلقي كلمة رئيسة يجدد فيها دعوته الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى تكثيف التعاون والعمل معاً على تحقيق إنجاز سريع وطَموح في خفض الانبعاثات العالمية، وإحراز تقدم في الانتقال في قطاع الطاقة.

وتقوم الحكومة الألمانية باستضافة «حوار برلين حول الانتقال في قطاع الطاقة» الذي تشارك في تنظيمه مجموعة من المنظمات منها الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة، والرابطة الألمانية للطاقة الشمسية، ووكالة الطاقة الألمانية.

ويحضر المؤتمر، الذي انطلقت أعماله أمس في برلين، وزراء ووفود رفيعة المستوى من أكثر من 60 دولة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعلماء وقادة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأعمال، حيث يبلغ إجمالي عدد الحضور المتوقع أكثر من 2000 مشارك، من نحو 130 دولة.

وسيعقد الجابر مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي المجتمع المدني، كما سيشارك في فعالية حول الانتقال في قطاع الطاقة والاستدامة مع الملك تشارلز الثالث، والرئيس شتاينماير.

ومن المخطط أن يعقد الجابر لقاءات ثنائية مع كل من المستشار الألماني أولاف شولتس، ونائب المستشار الدكتور روبرت هابيك وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والمبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي جنيفر مورغان، ورئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنز العالمية للطاقة جو كايزر، وكبيرة مسؤولي التقنيات بشركة إيرباص الدكتورة سابين كلاوكه.

وتعد هذه الزيارة إلى برلين الأحدث ضمن جولة الاستماع والتواصل العالمية التي يقوم بها الدكتور سلطان أحمد الجابر بصفته الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، والتي تهدف إلى لقاء والاستماع إلى آراء الحكومات والمجتمع المدني، والشباب، والقطاع الخاص، وممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وأجرى حتى الآن سلسلة من الزيارات شملت الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدنمارك والولايات المتحدة، وسيقوم أيضاً بمجموعة من الزيارات إلى المزيد من الدول المتقدمة والنامية.