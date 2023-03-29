كيم جونغ أون: يجب الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية

حض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المسؤولين في بلاده على تعزيز إنتاج المواد النووية المخصصة لأغراض عسكرية، وطالب بالاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت، كما دعا كيم علماءَ بلاده إلى زيادة إنتاج المواد النووية التي تُستخدم في صنع الأسلحة، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، أمس، في وقت كشفت بيونغ يانغ عن رأس حربية نووية تكتيكية جديدة أصغر حجماً على ما يبدو. وظهر كيم في مشاهد بثتها وسائل الإعلام الرسمية محاطاً بجنرالات عسكريين أثناء تفقده عدداً من الرؤوس الحربية خضراء اللون وأصغر حجماً أطلق عليها «هواسان-31»، أي البركان بالكورية.

كثيراً ما سعت كوريا الشمالية إلى حيازة تكنولوجيا تمكنها من «تصغير» رأس حربية يمكن تركيبها على صواريخ بالستية عابرة للقارات لتهديد الولايات المتحدة. وتشير رسوم على الجدران إلى احتمال تحقق ذلك مع هواسان-31.

وأضاف كيم وفق تقرير الوكالة أنه عندما تصنّع كوريا الشمالية أسلحتها النووية «بشكل خال من العيوب»، فإن «العدو سيخشى منا ولن يجرؤ على استفزاز سيادة دولتنا ونظامنا وشعبنا».