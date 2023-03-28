«الفارس الشهم 2» تكمل 50 يوماً من العطاء لإغاثة متضرري زلزال سورية

أكملت، أمس، عملية «الفارس الشهم 2»، التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، يومها الـ50 من العطاء والدعم المتواصل للجمهورية العربية السورية، جراء الزلزال الذي وقع الشهر الماضي، وتم خلالها تسيير 171 طائرة محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، بوزن بلغ 6510 أطنان.

فمع وقوع زلزال 6 فبراير، تحرك فريق الإمارات للبحث والإنقاذ للبحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المتساقطة، بعدها أهدت دولة الإمارات معدات البحث والإنقاذ المستخدمة في عمليات الإنقاذ لمصلحة الدفاع المدني السوري، كما تم تدريب عناصر من مديرية الدفاع المدني في اللاذقية ومؤسسة الإنشاءات العسكرية، لتشكيل فرق صغيرة مدربة بشكل احترافي، على أحدث التجهيزات والمعدات الخاصة بالبحث والإنقاذ والمطابقة لأرقى المعايير الدولية.

وكان لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدور الأكبر في توزيع الطرود الغذائية على المتضررين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ودعم المستشفيات بالأدوية علاوة على إقامة مخيم إيواء مؤقت للمتضررين من الزلزال يضم 50 خيمة، يتسع لـ300 شخص، ومجهزاً بالأسرة والأغطية والإنارة بالطاقة الشمسية وطرود غذائية، وذلك لتأمين الإيواء اللازم للمنكوبين والمتضررين جراء الزلزال في سورية.

وقال رئيس وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في سورية محمد الكعبي، إنه مع وقوع الزلزال رصدت إدارة الكوارث والأزمات في «الهلال» نداء استغاثة من الهلال الأحمر العربي السوري لفرق الهلال الدولي، وبدأ «العطاء الإماراتي» منذ تاريخ 6 فبراير عبر وضع خطة متكاملة لتلبية النداء السوري، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل، مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عملية الفارس الشهم 2، تحت قيادة العمليات المشتركة.

وأضاف الكعبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه بعد وقوع الزلزال هرعت الفرق الميدانية لـ«الهلال الأحمر الإماراتي» في التوجه إلى كل من تركيا وسورية، من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمتضرري الزلزال، كما تم تسيير جسر جوي لإرسال المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية إلى سورية، لافتاً إلى وصول أول وفد من «الهلال الأحمر الإماراتي» يوم 15 فبراير إلى أرض الميدان.

القطاع الصحي

ومع وصول فرق «الهلال» إلى المناطق المتضررة، اجتمعت مع نظيرها السوري، لوضع خطط من أجل الاستجابة الأولية، عبر حصر وتقييم المتضررين، وتقديم الدعم المستمر للقطاع الطبي، كما سلم الوفد الطبي المصاحب لوفد الهلال الأحمر مستلزمات طبية وأدوية لوزارة الصحة السورية، كما أهدت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية 10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية لتعزيز الخدمات المقدمة للمتضررين، فضلاً عن تقديم المستلزمات الطبية لعددٍ من المستشفيات، منها مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية.

المبادرات التعليمية

في 5 مارس الجاري، بدأت العودة تدريجياً إلى المدارس السورية، رغم أن أغلبها يستخدم كمراكز للإيواء، وشرعت فرق «الهلال» في توزيع أكثر من 10 آلاف حقيبة مدرسية وقرطاسية على محافظات سورية عدة، في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف عن معاناة الأسر المتضررة والوقوف إلى جانب الأشقاء في ظروفهم الراهنة.

كما أقام فريق الهلال الأحمر الإماراتي «خيمة دراسية»، وحولها إلى فصل دراسي، بهدف تعليم الأطفال الموجودين داخل المخيم الميداني المؤقت الذي أقامه الفريق الميداني للهلال بمنطقة «فيض» في مدينة جبلة السورية.

وفي 12 مارس، وصلت إلى ميناء اللاذقية سفينة مساعدات إماراتية تحمل 1000 طن (37 ألفاً و500 طرد غذائي)، سيرتها هيئة الهلال الأحمر ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، امتداداً للمساعدات الإماراتية المستمرة، وتعد السفينة أكبر كمية مساعدات تصل دفعة واحدة، ويتم توزيعها على المناطق المتضررة، بالتنسيق مع «الهلال الأحمر السوري».

المير الرمضاني

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجه بتخصيص 20 مليون درهم لتنفيذ برامج رمضان في سورية، ومع حلول شهر رمضان الكريم؛ بدأت «الهلال» في تنفيذ مبادرات رمضانية تستهدف ما يقرب من 160 ألفاً من العائلات، سواء المتضررة جراء الزلزال أو غيرها في مناطق عدة في سورية.

وتواصل الفرق الميدانية توزيع 5000 سلة غذائية من المير الرمضاني على العائلات السورية، وتنفيذ خيام رمضانية في خمس مناطق، وتوزيع 75 ألف وجبة إفطار صائم، وتجهيز ما يقرب من 10 آلاف كسوة عيد، علاوة على برنامج لزكاة الفطر الذي يستهدف 5000 عائلة.

وعلى نهج القيادة الرشيدة واهتمامها بملف ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، نظم الفريق الميداني لـ«الهلال» ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، مبادرة إنسانية استهدفت هذه الفئة من الأشقاء السوريين؛ شملت توزيع الأدوية والمكملات الغذائية في عدد من دور «كبار السن»، إضافة إلى توزيع عدد من الكراسي الكهربائية المتحركة على «ذوي الهمم» ممن تصدعت منازلهم، وفقدوا عوائلهم جراء الزلزال في اللاذقية. جدير بالذكر أن عملية «الفارس الشهم 2» تعد إحدى صور دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و«مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية»، و«مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية»، و«الهلال الأحمر الإماراتي».

• حمدان بن زايد آل نهيان وجه بتخصيص 20 مليون درهم لتنفيذ برامج رمضان في سورية.