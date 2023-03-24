"عذاب".. مسيّرة انتحارية تركية متعددة الأغراض

تمكنت شركة تركية من تطوير طائرة مسيرة انتحارية، في إطار الجهود التي تبذلها الصناعات الدفاعية التركية من أجل تطوير حلول في مجال الدفاع.

ونجحت شركة "روبيت تكنولوجي" (Robit Teknoloji) التركية لصناعة الطائرات المسيرة، بتطوير طائرة مسيرة انتحارية متعددة الأغراض بهيكل ثابت، وإجراء اختبارات الطيران بنجاح.

الطائرة المسيرة متعددة الأغراض والتي تحمل اسم "عذاب"، تمكنت مؤخرا من جذب أكبر قدر من الاهتمام في قطاع الصناعات الدفاعية، وخاصة قطاع المسيرات غير المأهولة.

وتتميز المسيرة، بمدى طويل وقدرة على نقل حمولات أكبر من نظيراتها، فيما تخطط الشركة المنتجة لإجراء اختبارات التفجير في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مدير شركة "روبيت تكنولوجي"، سلجوق فرات، قوله إنها "تعتبر من الشركات الرائدة في تركيا في مجال أمن المعلومات".

وأضاف أن الشركة "تعمل منذ 15 عاما على تطوير حلول مبتكرة في مجال الصناعات الدفاعية، وقد تمكنت خلال العامين الماضيين من تطوير منتجات مبتكرة في هذا المجال".

وأشار إلى أن "الشركة نجحت مؤخرا في تطوير طائرة مسيرة كاميكازية (انتحارية) متعددة الأغراض بهيكل جناح دلتا، وأتمت بنجاح اختبارات الطيران اللازمة".

وأفاد بأن المسيرة "عذاب" تتمتع بقدرات مهمة في مجال تغيير ودمج الرؤوس الحربية، بما يتناسب مع الرؤوس الحربية الموجودة لدى القوات المسلحة التركية.

وذكر المتحدث، أن "عذاب" تتكون من نسختين، الأولى بطول جناحي يبلغ 150 سم، والثانية 200 سم.

وأردف: "بإمكان النسخة الثانية من المسيرة عذاب والتي يبلغ طول جناحها 200 سم أن تحمل حمولات تصل إلى 15 كيلوغرامًا، وأن تقلع بـ 50 كلغ".

وتابع: "أما النسخة الأولى والتي يبلغ طول جناحها 150 سم، فيمكنها نقل حمولات وذخائر تصل أوزانها إلى 3 كيلوغرام".

وأوضح أن "المسيرة عذاب تعتبر من الطائرات غير المأهولة متعددة الأغراض، وتوفر للمستخدم إمكانية التوجيه بواسطة كاميرا بخط رؤية يبلغ 200 كلم، ومساعدة طيار آلي".

واستطرد: "كذلك الاعتماد على قيادة الطيار الآلي وتشغيل الوسائط الدفاعية والوصول المباشر إلى الهدف وتدميره باستخدام إحداثيات نظام التموضع العالمي (GPS)".

وزاد: "عذاب لديها أجهزة استشعار خاصة بها. لقد رأينا تزايد الاهتمام بهذا النوع من المسيرات غير المأهولة خلال حربي أوكرانيا وأذربيجان، والجهود المبذولة من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من هجمات المسيرات الكاميكازية".

وشدد على أن "المسيرة عذاب قوية بما يكفي لتدمير نفسها بعد إصابة الهدف وتأدية المهام الموكلة".

ولفت إلى أن عملية تركيب المسيرة "لا يستغرق سوى 5 دقائق فقط، وبإمكان المستخدم تزويد المسيرات بالتعليمات اللازمة من خلال استخدام جهاز كمبيوتر شخصي، أو إرسال التعليمات مباشرة إلى جهاز تحكم عن بعد".

واستدرك: "كما بإمكان المستخدم التحكم بالمسيرات كل على حدة، أو على شكل أسراب يحتوي كل سرب على ما بين 5-10 مسيرات".

وذكر فرات، أن "المسيرة عذاب أظهرت فعالية وأداء جيد جدًا في جميع اختبارات الطيران بما في ذلك المناولة والانقضاض على الهدف".

وأضاف: "سنجري أيضا اختبارات الذخيرة في الأشهر القادمة. نقوم حاليًا باختبار آلية الزناد، وسنكون جاهزين للإنتاج المتسلسل اعتبارا من منتصف العام أو من الربع الثالث من العام الجاري وسنكون وقتئد مستعدون لتلبية الطلبات المتوقعة".

وأشار إلى أن المسيرة "قادرة على نقل مختلف أنواع الذخائر، بما في ذلك الرؤوس الحربية الموجودة لدى القوات المسلحة وقوات الأمن التركية".

وأشار إلى أن الأداء الذي أظهرته المسيرة عذاب نال إعجاب رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وأردف: "الميزات الفنية والتعبوية التي تتمتع بها المسيرة عذاب تجعل منها الأولى ضمن فئتها في تركيا".

وتابع: "خلال السنوات الماضية، شهد قطاع الصناعات الدفاعية عالميا اهتماما كبيرا بعالم المسيرات غير المأهولة".

وأعلن عن إجراء "مفاوضات مع الجهات الرسمية في بلدين (لم يسمهما) يرغبان بامتلاك هذه التقنية الدفاعية".

وحققت الصناعات الدفاعية التركية خلال السنوات القليلة الماضية، نجاحات مهمة عبر سلسلة من المشاريع، ساهمت في توفير مجموعة من الأسلحة والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة لقوات الأمن والجيش في تركيا، فضلا عن تصديرها لعدد من الدول الأجنبية.