بلينكن: التقارب بين الصين وروسيا «زواج مصلحة»

شبّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقارب الحاصل بين روسيا والصين بـ«زواج مصلحة»، مشدّداً على أنّ بكين لم تزوّد حتى الآن موسكو بأسلحة فتّاكة لدعم القوات الروسية في حربها بأوكرانيا.

وقال بلينكن أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، «بما أنّ لديهم وجهة نظر عن العالم مختلفة تماماً عن وجهة نظرنا، فقد دخلوا في زواج مصلحة. وتابع الوزير الأميركي «لست متأكّداً من أنّ روسيا أو رئيسها فلاديمير بوتين يريدان نظاماً عالمياً، إنّهما يريدان فوضى عالمية».