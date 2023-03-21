بوتين: الصين لديها اقتصاد قوي وهي أكثر كفاءة من بلدان أخرى

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، أمس، مباحثات في «الكرملين» بعد ساعات من وصول الزعيم الصيني إلى موسكو، حيث أكد بوتين أن الصين لديها اقتصاد قوي، وهي أكثر كفاءة من بلدان أخرى، وأبلغ شي برغبته في نقاش خطة الصين لفضّ النزاع الروسي - الأوكراني.

وأبدى الرئيس الروسي «انفتاحاً» على مناقشة خطة بكين للسلام في أوكرانيا، خلال لقائه، نظيره الصيني شي جين بينغ الذي أشاد بـ«العلاقات الوثيقة» بين البلدين في مستهلّ اجتماع طال انتظاره في موسكو.

وأكد بوتين خلال اجتماعه مع شي، أن «الصين حققت في السنوات الأخيرة، قفزة هائلة إلى الأمام في تنميتها. وهي موضع اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم، وحتى نحن نحسدكم قليلاً».

وفي السياق نفسه، أعرب الرئيس الروسي عن سعادته بتهنئة الزعيم الصيني شخصياً على إعادة انتخابه لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، وقال لشي «عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، مرحباً بك في روسيا، في موسكو. يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لأهنئك شخصياً على إعادة انتخابك لمنصب رئيس الدولة الصينية».

وأضاف بوتين: «إنه تم اتخاذ خطوات مهمة في تطوير العلاقات بين روسيا والصين على مدى السنوات الـ10 الماضية، حيث تضاعف حجم التجارة بين البلدين، ويبلغ الآن 185 مليار دولار».

وقال: «في السنوات الأخيرة، حققت الصين قفزة هائلة إلى الأمام في تنميتها، وهذا أمر له اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم، وروسيا تشعر بالغيرة قليلاً من الصين».

وأخبر الرئيس بوتين، شي أنه قرأ بعناية خطة الصين لحل الوضع في أوكرانيا. وأضاف: «بالطبع ستتاح لنا الفرصة لمناقشة هذه القضية. نحن نعلم أن الصين تنطلق من مبادئ العدالة ومراعاة الأحكام الأساسية للقانون الدولي، والأمن غير القابل للتجزئة لجميع الدول».

وقال بوتين خلال الاجتماع مع شي الذي بثّ التلفزيون الروسي بدايته، «نحن منفتحون دائماً على عملية تفاوض. سنناقش بلا شكّ كل هذه القضايا، بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام».

من جانبه، أوضح الرئيس الصيني لبوتين أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا، وذلك في مستهل اجتماع غير رسمي في الكرملين، مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال: «يولي الجانب الصيني اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات الصينية الروسية، لأن هناك منطقاً تاريخياً في ذلك، لأننا أكبر الدول في المنطقة، فنحن شركاء في التعاون الاستراتيجي الشامل. هذا الوضع هو الذي يحدد أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين بلدينا».

ووصف الرئيس الصيني نظيره الروسي، بـ«صديق عزيز»، مشيراً إلى ازدهار روسيا في ظل حكم بوتين، وثقته بأن الشعب الروسي سيدعمه في الانتخابات المقبلة.

وقال شي: «عزيزي الرئيس بوتين، أنا اتصل بك دائماً، فأنت صديقي العزيز».

وعُقد اجتماع غير رسمي بين بوتين وجين بينغ في العاصمة الروسية موسكو، في الكرملين.

وأضاف رئيس جمهورية الصين الشعبية: «أنا سعيد للغاية بدعوتك لي لزيارة دولة إلى روسيا مرة أخرى، خاصة بعد إعادة انتخابي رئيساً لجمهورية الصين الشعبية، وقد اخترت روسيا كأول دولة لأقوم بزيارتها».

وأشار الرئيس الصيني، إلى أنه «بفضل قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحرزت روسيا تقدماً كبيراً في ازدهار الدولة، وسيدعم الشعب الروسي زعيم البلاد في القيام بمهام جيدة».

وقال شي لبوتين: «بفضل قيادتكم القوية، أحرزت روسيا تقدماً كبيراً في ازدهار البلاد في السنوات الأخيرة، لديكم انتخابات قادمة العام المقبل، وأنا متأكد من أن الشعب الروسي سيدعمكم فيها».

ووفق الكرملين، سيوقع بوتين وشي اتفاقات عدة، خصوصاً بشأن التعاون الاقتصادي الروسي - الصيني في أفق عام 2030.

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار «فنوكوفو» الدولي.

ويزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس، بدعوة من نظيره الروسي. وهذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج، بعد إعادة انتخابه رئيساً للدولة لولاية ثالثة.

بوتين لشي:

• «نحن منفتحون دائماً على عملية تفاوض» بشأن الحرب في أوكرانيا.