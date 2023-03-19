محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم،

وبشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دفع التعاون والعمل المشترك البناء الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ورحب سموه، في بداية جلسة المحادثات التي جرت في قصر الوطن، بالرئيس بشار الأسد والوفد المرافق في بلده الثاني دولة الإمارات.. مشيراً إلى أن الزيارة توافق الشهر ذاته للزيارة التي قام بها إلى الدولة خلال شهر مارس من العام الماضي.



وأعرب سموه بهذه المناسبة عن خالص تعازيه إلى والشعب السوري الشقيق في ضحايا الزلزال الذي شهدته سورية.. مؤكداً ثقته في قدرة سورية وهمة أهلها على تجاوز هذه المحنة والتحدي والانتقال بسورية إلى مرحلة جديدة.