كوريا الشمالية: أطلقنا صاروخاً عابراً للقارات لـ «بث الخوف في نفوس الأعداء»

أعلنت كوريا الشمالية، أمس، أنها أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات لهدفٍ أسمته «بث الخوف في نفوس الأعداء».

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية، أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على تجربة إطلاق صاروخ «هواسونغ -17»، وشدد على ضرورة بث الخوف في نفوس الأعداء بسبب العداء العلني الذي أبدته مناورات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجاه كوريا الشمالية، بحسب قوله.

وقالت الوكالة إن الصاروخ، الذي أطلق بزاوية عالية لتجنب أراضي جيران كوريا الشمالية، وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 6045 كيلومتراً وحلق 1000 كيلومتر قبل أن يهبط في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وكانت كوريا الجنوبية واليابان اتفقتا، أول من أمس، خلال قمة لزعيمي البلدين على العمل عن كثب بشأن الأمن الإقليمي مع الولايات المتحدة.

وتم إطلاق الصاروخ قبل ساعات من لقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمة تهدف جزئياً إلى إعادة بناء العلاقات الأمنية بين حليفي الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات النووية الكورية الشمالية.

ومن خلال إطلاق أربعة صواريخ في غضون أسبوع تقريباً، صعدت كوريا الشمالية من ردها على التدريبات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي تعد الأكبر من نوعها منذ سنوات. وتريد إدارة بايدن علاقات أفضل بين كوريا الجنوبية واليابان، والتي تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب القضايا التاريخية، حيث تضغط من أجل تعزيز شبكة تحالفها في آسيا لمواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي ونفوذ الصين المتزايد. وقررت الحكومة اليابانية فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية رداً على إطلاق بيونغ يانغ الصاروخ الباليستي، وأضافت ثلاثة أشخاص جدد متورطين في برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية إلى قائمة المعاقبين بتجميد أصولهم.