مباحثات لاستعادة العلاقات الطبيعية بين مصر وتركيا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، أمس، إن زيارة وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إلى القاهرة المقررة اليوم، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

وكشف أبوزيد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيستقبل نظيره التركي بمقر الوزارة، ويعقب ذلك مباحثات موسعة ومؤتمر صحافي مشترك.

وأفادت وزارة الخارجية التركية، بأن تشاووش أوغلو سيبحث خلال لقائه شكري العلاقات التركية المصرية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية.