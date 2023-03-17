رئيس الدولة يوجه بتقديم 3 ملايين دولار لدعم إعمار بلدة حوارة الفلسطينية

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتقديم ثلاثة ملايين دولار، لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية، والمتضررين من الأحداث الأخيرة.

وستنفذ المبادرة من قبل دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعقدت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، اجتماعاً لبحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم، بحضور محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، والوفد الفلسطيني الذي ضم كلاً من معين ضميدي رئيس بلدية حوارة، وجلال عودة ومحمد عبدالحميد، عضوي مجلس البلدية، وعمار الكرد، رئيس نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني، كما بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال العمل البلدي بين الجانبين. ورحب محمد الشرفاء بالوفد الفلسطيني الشقيق، مؤكداً اهتمام قيادة دولة الإمارات الحكيمة بدعم الشعب الفلسطيني، والإسهام في إعادة تطوير المنطقة المتضررة في حوارة. وقال الشرفاء إن اهتمام دولة الإمارات بدعم الأشقاء في فلسطين نابع من مواقفها الثابتة في مساندة الأشقاء، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم. من جهته، أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ، تؤكده المواقف الحقيقية، والأفعال الملموسة التي تخفف من معاناة الفلسطينيين. وأضاف قرقاش أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بدعم إعادة إعمار بلدة حوارة والمتضررين فيها نهج إماراتي أصيل، ينطلق من مبادئ سامية بعيدة كل البعد عن الضجيج والشعارات الإعلامية. وقال قرقاش على حسابه في «تويتر» «دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ، تؤكده المواقف الحقيقية، والأفعال الملموسة التي تخفف من معاناة الفلسطينيين. توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بدعم إعادة إعمار بلدة حوارة، والمتضررين فيها، نهج إماراتي أصيل، ينطلق من مبادئ سامية بعيدة كل البعد عن الضجيج والشعارات الإعلامية».

قرقاش: توجيه رئيس الدولة بدعم إعادة إعمار حوارة نهج إماراتي أصيل ينطلق من مبادئ سامية.