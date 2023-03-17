محققو الأمم المتحدة يعلنون عدم العثور على أدلة عن إبادة في أوكرانيا

أعلن فريق التحقيق الذي شكلته الأمم المتحدة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الحرب الروسية، أنه لم يخلص إلى وقوع إبادة في أوكرانيا. وفيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تواجه حرب عقوبات، قالت بولندا إنها ستنقل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفييتية التصميم من طراز ميغ-29 خلال الأيام المقبلة.

وتفصيلاً، قال رئيس فريق التحقيق القاضي النروجي إريك موس في مؤتمر صحافي في جنيف «لم نخلص إلى وقوع إبادة جماعية داخل أوكرانيا».

لكنه أضاف «لقد لاحظنا أن هناك بعض الجوانب التي قد تثير أسئلة بخصوص تلك الجريمة... لكننا لم نتوصل بعد إلى أي استنتاج».

ورداً على سؤال حول اتهامات محددة بارتكاب إبادة، بما في ذلك النقل القسري لأطفال أوكرانيين إلى مناطق خاضعة للسيطرة الروسية، قال موس «نحن على دراية تامة بهذه الاحتمالات، وسنواصل العمل إذا تم تمديد تفويضنا».

وتابع «استناداً إلى الأدلة التي تمكنا من جمعها منذ أغسطس من العام الماضي وحتى الآن، يتعين علينا أن نتقدم خطوة بخطوة وهذا هو السبب في أننا في المرحلة التي نحن فيها»، موضحاً أن «ما سنتوصل إليه يعتمد على ما سنجده».

في تقريره الأول، خلص فريق التحقيق الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عام إلى أن روسيا ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات منذ بدء حربها الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022. وقال المحققون إن النقل والترحيل القسري لأطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا يرقى إلى جريمة حرب، كما أشاروا إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي موسكو قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن روسيا تواجه «حرب عقوبات»، وذلك في أول خطاب رئيس يلقيه أمام أقطاب الأعمال منذ إصداره الأمر بنشر عشرات الآلاف من قوات بلاده في أوكرانيا العام الماضي.

وأضاف بوتين أن روسيا تعيد توجيه دفة اقتصادها بسرعة نحو الدول التي لم تستهدفها بالعقوبات، وقدم الشكر لقادة الأعمال على جهودهم لمساعدة الدولة الروسية.

في الأثناء، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أمس، أن وارسو ستنقل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفييتية التصميم من طراز ميغ-29 خلال الأيام المقبلة.

وقال دودا للصحافيين «في مرحلة أولى سننقل خلال الأيام المقبلة... أربع طائرات تعمل بشكل كامل لأوكرانيا».

وأضاف «يجري إعداد وصيانة طائرات إضافية حالياً، ومن المحتمل أن يتمّ نقلها تباعاً».

وتابع «لذلك، يمكننا القول إنّنا على وشك إرسال طائرات الميغ هذه إلى أوكرانيا»، مشيراً إلى أنّ بولندا لديها حالياً أكثر من 10 طائرات ميغ ورثتها من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.

وجاء إعلان دودا بعد محادثات مع نظيره التشيكي بيتر بافيل في بولندا، والذي كان جنرالاً في حلف شمال الأطلسي.

كذلك، جاءت تصريحات الرئيس البولندي بعدما أعلن وزير الدفاع في وقت سابق أنّ الاستخبارات البولندية قامت بتفكيك شبكة تجسّس روسية.

وفي برلين، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه من «المهم جداً» تأمين ذخائر «بسرعة» لأوكرانيا من أجل التصدي للقوات الروسية.

وقال شولتس في خطاب أمام نواب البوندستاغ «سنقرر مع شركائنا الأوروبيين تدابير جديدة لضمان إمدادات أفضل ومتواصلة» من الذخائر لأوكرانيا، خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، قال حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية المعين من جانب روسيا دنيس بوشلين، أمس، إن وضع القوات الروسية التي تحاول السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية «صعب» في ظل غياب المؤشرات على استعداد كييف لإصدار أوامر لسحب قواتها.

وتحاول القوات الروسية بقيادة مجموعة فاغنر الخاصة تطويق المدينة الواقعة شرق أوكرانيا والاستيلاء عليها منذ شهور، فيما تحولت إلى واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.