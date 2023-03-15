شاهد.. فيضانات عارمة تجتاح مناطق الزلزال المنكوبة في تركيا (فيديو)

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، مقتل وفقدان عدد من الأشخاص في مدينتي أديامان وشانلي أورفة، إثر فيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو ، الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية، كما سحبت مياه الفيضانات عددا كبيرا من السيارات بداخلها أشخاص.

وذكر صالح أيهان، محافظ "شانلي أورفة" لقناة "تي.آر.تي خبر" التلفزيونية الحكومية "لقي أربعة أشخاص حتفهم، وأن جهود الإنقاذ تجري الآن بالمحافظة ، بما في ذلك المناطق الريفية".

وأضاف أن "السلطات تخشى من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى" مستشهدا بسقوط أمطار غزيرة "بشكل غير عادي.

وكانت وكالة "ديميرورين" التركية الخاصة للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن نعمان خطيب أوغلو، محافظ أديمان قوله إن مياه الفيضانات، التي أعقبت سقوط أمطار غزيرة، جرفت منزل حاوية، بمنطقة "توت" بالمحافظة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد، كما هناك عددا كبيرا من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات في شانلي أورفة، وأديامان.

وحصيلة القتلى والمفقودين مرشحة للارتفاع، لأن الفيضانات تضرب عدة ولايات، منها: أديامان، وغازي عنتاب، وكيليس، وماردين، وكهرمان مرعش.

يأتي ذلك، بعد زلزالين مدمرين ضربا جنوب تركيا في السادس من فبراير الماضي، أسفرا عن آلاف القتلى وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية، حيث أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن حصيلة الوفيات بسبب كارثة الزلزال، بلغت 47 ألفا و975 شخصا.