تشارلز الثالث يمنح لقب دوق إدنبرة للأمير إدوارد

منح الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، لقب والده الراحل الأمير فيليب، دوق إدنبرة، إلى شقيقه الأمير إدوارد، تلبية لرغبات والديه.

ومنح تشارلز اللقب لـ«إيرل وسكس» السابق، احتفالاً بعيد ميلاد إدوارد الـ59، أمس، وفقاً لوكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية.

وتُلقب صوفي، كونتيسة وسكس السابقة، الآن بدوقة إدنبرة، وأصبح ابنها جيمس فيسكونت سيفيرن، (15 عاماً) «إيرل وسكس» الجديد.

يأتي ذلك بعد تغيير آخر في اللقب، عندما بدأ دوق ودوقة ساسكس رسمياً استخدام ألقاب الأمير والأميرة لأطفالهما أرشي وليليبت. ومن المقرر أن يزور الدوق والدوقة الجديدان إدنبرة - كأول ظهور لهما بألقابهما الجديدة في المدينة التي استوحى اسمهما منها، وذلك خلال مراسم استقبال بمناسبة ذكرى مرور عام على الصراع في أوكرانيا.

وقال قصر باكنغهام في بيان: «يشعر الملك بالسرور لمنح لقب دوق إدنبرة إلى الأمير إدوارد، بمناسبة عيد ميلاده الـ59».

وتم منح لقب دوق إدنبرة قبل ذلك، أربع مرات في تاريخ الملكية البريطانية، في عام 1726، ناله الأمير فريدريك الابن الأكبر للملك جورج الثاني. وفي عام 1764 ناله الأمير وليام، شقيق الملك جورج الثالث. وفي عام 1866 ناله الأمير ألفريد الابن الثاني للملكة فيكتوريا. وكذلك في عام 1947 ناله الأمير فيليب، عشية زواجه من الملكة إليزابيث الثانية.