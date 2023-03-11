أردوغان يطلق حملته الانتخابية متعهداً بـ «تضميد جراح» تركيا بعد الزلزال

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، حملته للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 مايو المقبل، والتي يريد تكريسها لـ«تضميد جراح» البلاد بعد زلزال السادس من فبراير.

وأشار أردوغان إلى أن «الحملة ستكون من دون موسيقى»، بسبب الفجيعة التي أودت بأكثر من 46 ألف شخص.

وفي تصريحه من القصر الرئاسي في أنقرة، برر أردوغان، إبقاء موعد الانتخابات في 14 مايو بأن «تركيا ليس لديها وقت تضيعه، ولا يمكن أن تشتت انتباهها أو تهدر طاقتها بلا فائدة».

وأضاف «نريد أن نجعل 14 مايو موعداً يمحو أثر الدمار الذي حدث في السادس من فبراير»، معلناً أن شعار حملته سيكون «الآن، من أجل تركيا».