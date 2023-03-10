رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالعمل مع أميركا لتعزيز الردع ضد بيونغ يانغ

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الجمعة، بالعمل مع الولايات المتحدة على تعزيز الردع الموسع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

جاء ذلك التصريح، خلال حفل تخريج الدورة الـ77 من الأكاديمية البحرية في منطقة جينهيه، الواقعة على بعد 312 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيؤول، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونوه الرئيس الكوري الجنوبي، إلى أن الوضع الأمني في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية أصبح أخطر من أي وقت مضى، بينما يواجه نظام الأمن العالمي تحديات غير مسبوقة.

وشدد يون على ضرورة الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية وتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية في مواجهة أي تحد، وفقاً للمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي.

ويأتي تصريح يون بعد مرور يوم على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي في اتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، وقالت كوريا الشمالية إن تجاربها الصاروخية تأتي رداً على المناورات الحربية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.