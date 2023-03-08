اليمن.. حراك سياسي وعسكري لإحلال السلام

أكدت مصادر عسكرية يمنية، أن الحسم العسكري، المخرج الوحيد للأزمة وإنهاء الانقلاب واحلال السلام، مشيرة إلى أن دعم الجيش اليمني عسكرياً هو المخرج الوحيد لترسيخ السلام، وبسط نفوذ الدولة.

وأوضحت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات نوعية وانطلاقات نحو إنهاء مسلسل الفوضى وإحلال السلام، وسيتم حسم الكثير عبر طرق عدة يتم الاعداد لها، وان الجهود التي تبذل محلياً واقليمياً ودولياً ستثمر عن حلول ناجعة للأزمة اليمنية.

وفي هذا الإطار، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، أهمية الضغوط الدولية على ميليشيات الحوثي لوقف التصعيد وتهديد حركة التجارة العالمية والممرات المائية الدولية، واتخاذ مواقف حازمة تجاه إهدار الحوثيين فرص تحقيق السلام في اليمن.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أكد في كلمة موجهة إلى هيئة التشاور والمصالحة، أشار فيها إلى ان المجتمع بات أكثر وضوحا، ويقينا بأن السلام لا يمكن ان يأتي من كهوف الخرافة والحق الإلهي في حكم البشر، والقمع المنفلت لحقوق الانسان.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك في كلمة له أمام اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة، أن الحرب تنتهي عندما يسقط الانقلاب الحوثي، مشيراً إلى أن كل حديث يحاول حرف حقيقة ما يجري الآن أو إيهام أبناء الشعب اليمني ان هذه الحرب قد انتهت هو مجرد جزء من خطاب التضليل.