شكري: ممارسات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة تهدد أمن مصر القومي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن الممارسات الأحادية الإثيوبية فيما يتعلق ببناء سد النهضة تمثل تهديداً لأمن مصر القومي وانتهاكا للقانون الدولي.

ودعا شكري، خلال كلمته اليوم أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الدول العربية إلى القيام بدور داعم للموقف المصري فيش هذه القضية خاصة وأنها تعد أحد أكثر الدول جفافاً.

وأكد شكري أن العلاقة بين دول الإقليم ينبغي أن تتسم بالاحترام المتبادل، مع عدم الاحتفاظ بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ودعا شكري إلى العمل على زيادة الاستقرار في ليبيا، عبر منع التدخل في شؤونها الداخلية وطرد القوات الأجنبية من أراضيها، مطالبا الدول العربية بدعم ليبيا نحو تحقيق الاستقرار.

وأكد شكري تمسك بلاده بالسلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وقال شكري إن هناك ضرورة لصياغة عمل عربي جماعي للحفاظ على الأمن بالدول العربية، من خلال منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ومنع تفاقم الأزمات.

وأضاف أن مصر ستحرص على العمل يدا بيد مع كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية والأمانة العامة ليبقى العمل جماعيا على مستوى التهديدات والتحديات من خلال حشد القدرات العربية.

وتسلم الوزير شكري رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، معلنا افتتاح الدورة 159 من أعمال المجلس.

وانطلقت اليوم أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يشار إلى أن عددا من الفاعليات سبقت انعقاد المجلس، منها اللجان المنبثقة عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والاجتماع التشاوري، لمناقشة المستجدات الدولية والاقليمية، والأوضاع الاقتصادية الراهنة.