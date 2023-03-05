اتفاق أممي لحماية أعالي البحار

توصلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاق بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار التي تغطي ما يقرب من نصف الكوكب.

وقالت، رئيسة المؤتمر الذي بحث الاتفاق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، رينا لي "السفينة وصلت إلى الشاطئ".

وبعد أكثر من 15 عامًا من المحادثات غير الرسمية ثمّ الرسمية، عقد المفاوضون أمس جلسة مغلقة للتركيز على المسألة الحساسة المتعلقة بتوزيع عائدات الموارد الجينية التي يتم جمعها في أعالي البحار.

ومن نقاط الخلاف التي كانت تعيق التوصل لى اتفاق الإجراءات المتعلقة بإنشاء مناطق محمية بحرية، ونموذج دراسات الأثر البيئي للأنشطة المخطط لها في أعالي البحار، وتقاسم المنافع المحتملة للموارد البحرية المكتشفة حديثا.

يذكر أن منطقة أعالي البحار تبدأ من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) حدًّا أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول. و تمثّل أعالي البحار أكثر من 60 % من محيطات العالم وحوالي نصف مساحة سطح الكوكب.