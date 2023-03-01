مدير "الصحة العالمية" يتفقد مستشفيات سورية في أول زيارة بعد الزلزال

تفقّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأربعاء عدداً من المستشفيات في شمال غرب سورية، في أول زيارة لمسؤول أممي رفيع المستوى إلى تلك المناطق، منذ الزلزال المدمّر.

وصل غيبرييسوس الى محافظة إدلب آتياً من تركيا. وزار وفق مراسل وكالة فرانس برس ثلاثة مستشفيات في بلدات باب الهوى وعقربات وسرمدا، كما تفقدّ مركز إيواء للمتضررين من الزلزال في بلدة كفرلوسين.

وتعدّ الزيارة الأولى لمسؤول أممي رفيع المستوى منذ الزلزال إلى منطقة إدلب، ومحيطها ، والتي نادراً ما يزورها مسؤولون أمميون.

وتسبب الزلزال المدمّر الذي ضرب في السادس من فبراير سورية، ومركزه في تركيا المجاورة، بمقتل أكثر من خمسين ألفاً في البلدين. وفي سورية وحدها، قتل قرابة ستة آلاف شخص، 4.537 منهم في مناطق سيطرة الفصائل في إدلب وشمال حلب (شمال).

وجاءت زيارة غيبرييسوس الى الجانب السوري من الحدود مع تركيا، بعد وصوله في 11 فبراير إلى مدينة حلب في طائرة حملت حوالى 37 طناً من الإمدادات الطبية الطارئة استجابة للزلزال.

والتقى غيبرييسوس في اليوم اللاحق الرئيس بشار الأسد في دمشق، ونقل عنه موافقته على استخدام الأمم المتحدة لمعبرين، خارج نطاق سيطرته، من أجل إيصال المساعدات عبر الحدود إلى المناطق المتضررة من الزلزال والخارجة عن سيطرة القوات الحكومية.

وبعد أسبوع من الزلزال الذي تسبّب بدمار هائل في العديد من المناطق الحدودية مع تركيا، دخل وفد من الأمم المتحدة إلى إدلب، في زيارة لتقييم الأضرار. وجال في مناطق عدّة.