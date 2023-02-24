اليمن.. الميليشيات تصعد غرب تعز وتناور في ذمار

صعدت ميليشيات الحوثي الارهابية فجر اليوم الجمعة، من قتالها في جبهات غرب محافظة تعز، من خلال شنها هجمات مسلحة، وتنفيذ محاولات تسلل تجاه مواقع القوات المشتركة في منطقة "البرح" التابعة لمديرية مقبنة القريبة من الساحل الغربي في مديرية المخاء.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي، بأن قواته اشتبكت مع ميليشيات الحوثي فجر الجمعة، في جبهات "البرح" الواقعة الطريق الدولي الرابط بين تعز والحديدة، وأفشلت محاولة تسلل باتجاه تباب حاكمة قرب خطوط التماس بين الجانبين.

وأشار إلى أن، القوات المشتركة عبر اللواء الأول حراس جمهورية، تمكنت من صد الهجمات وإفشال محاولات التسلل الحوثية التي صاحبها قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة، واشتباكات من مسافات قريبة في أطراف منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة، لافتة إلى تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة، وإجبار من تبقى منهم على الفرار.

وكانت ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات قتالية وأسلحة متنوعة إلى جبهات غرب تعز، في محاولة منها السيطرة على المناطق الحاكمة لفرض سيطرة نارية على الطريق الدولي وتباب استراتيجية حاكمة في خطوط التماس، الا انها فشلت نتيجة يقظة القوات ورصدها تحركات الحوثيين بشكل مستمر في تلك المناطق.

وجاءت الهجمات الحوثية في غرب تعز، بعد ساعات قليلة من اجتماع عقده عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، مع برلمانيين وقيادة في السلطة المحلية بتعز، أكد فيها صالح، ان حصار تعز لن يستمر وسيوضع له حد، وإذا استمر الحوثيون بالمقايضة في هذا الاستحقاق والإبقاء على حصارهم الظالم، فإن خيار القوة في المتناول، وهو كفيل برفع هذا الحصار بالطريقة المناسبة دون تردد.

ونقل الاعلام العسكري للقوات المشتركة عن العميد صالح، بأن تعز كانت، ولا تزال خط الدفاع الأول عن المشروع الوطني، مشروع المواطنة والعدالة المتساوية القائم على مبادئ وثوابت الجمهورية.