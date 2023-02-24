حمدان بن زايد يوجه بتخصيص 20 مليون درهم لتنفيذ برامج رمضان في سورية

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتخصيص 20 مليون درهم لتنفيذ برامج رمضان العام الجاري في الجمهورية العربية السورية.

وأمر سموه هيئة الهلال الأحمر بتقديم أفضل الخدمات للأشقاء السوريين وتوفير احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، ومساندتهم على أداء الفريضة، خصوصاً في المحافظات التي يواجه سكانها تحديات إنسانية عديدة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب سورية أخيراً.

وشرعت الهيئة في وضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر، وأكملت استعداداتها لتكون برامج رمضان هذا العام ملبية لمتطلبات الساحة السورية، ومحققة لتطلعات قيادة الدولة الرشيدة التي تولي الأوضاع الإنسانية الراهنة في سورية اهتماماً كبيراً.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، حمدان مسلم المزروعي، إن توجيهات سمو رئيس الهيئة تأتي في إطار اهتمام سموه بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في سورية، وحرص سموه على تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم في ظل الأوضاع التي خلفتها كارثة الزلزال هناك، مشيراً إلى أن سموه يتابع عن كثب الأوضاع الإنسانية في سورية وتداعياتها المباشرة على حياة المتأثرين.

وأضاف أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتوسيع مظلة المستفيدين من مشاريع رمضان «إفطار صائم وكسوة العيد وزكاة الفطر والمير الرمضاني» في سورية بالتنسيق مع سفارة الدولة في دمشق، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، الشريك الأساسي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ برامجها الإنسانية وعملياتها الإغاثية ومشاريعها التنموية على الساحة السورية.

من جهة أخرى، قام الوفد الطبي الإماراتي برئاسة الدكتور سالم الفلاسي، المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سورية بجولة ميدانية تفقد خلالها مستشفيات الشهيد اللواء حمزة نوفل الوطني، والباسل لأمراض وجراحة القلب، والتوليد والأطفال في محافظة اللاذقية وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 2».

واطلع الوفد على أوضاع المستشفيات الثلاثة، وتجول في مختلف أقسامها ومرافقها وتعرف على ما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية للمرضى، وتم الوقوف على احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة وغيرها.

وقال الدكتور سالم الفلاسي إن زيارة الفريق الطبي الإماراتي المكون من جهات صحية عدة في الدولة ضمن عملية «الفارس الشهم 2» تأتي للوقوف على احتياجات المستشفيات والقطاع الصحي في الجمهورية العربية السورية وتحديد آلية المساعدة، مشيراً إلى أن المحور الأساسي هو الإنسان والتركيز على الاهتمام بصحته.