طارق صالح: خيار الحرب لا زال مطروحًا إذا بدد الحوثيون آمال السلام

واصلت ميليشيات الحوثي الارهابية، تصعيدها القتالي في جبهات متفرقة، في إطار مساعيها العودة للقتال ورفض جهود السلام الأممية والدولية، فيما حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح من مغبة استمرار تعنت الحوثيين وعرقلتهم لما تبقى من آمال السلام.

وأكد قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، أن "خيار الحرب لا زال مطروحًا وبقوة إذا بددت الميليشيات الحوثية آمال السلام، وأن استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، وتحقيق السلام العادل والشامل، سيبقى هدفنا الأول والسامي".

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن عضو مجلس القيادة: "إن حالة اللاحرب واللاسلم لن تستمر إلى ما لا نهاية وحتمًا سيُوضع لها حدٌّ، وأن الشعب اليمني سيتخذ كل ما بيده من خيارات لاستعادة الدولة".