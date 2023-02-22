محمود محيي الدين: الإمارات تمتلك عوامل نجاح «COP28»

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين، أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28» بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي تبنى على النجاحات التي حققها «COP27»، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، واتفاق باريس ودفع الجهود الدولية للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ ووضع الحلول المشتركة لمواجهة تداعيات التغير المناخي والحفاظ على الكوكب.

وقال محيي الدين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش منتدى الأعمال الأفريقي 2023 في أديس أبابا، إن الإمارات كدولة استضافة ورئاسة لمؤتمر الأطراف «COP28» تركز على النواحي العملية للحدث التي بلورتها في اختيار عنوان رئيس للمؤتمر يدور حول «الحلول» ويبني على التطبيق وإنفاذ التعهدات المناخية، ولفت إلى أن هذا الجانب العملي التطبيقي يمثل الأولوية بالنسبة للبلدان النامية والدول الأفريقية أيضاً في ظل انتظار حسم عدد من القضايا الرئيسة المرتبطة بالعمل المناخي أبرزها التمويل والتكيف والاستثمارات.

وأشار إلى أن عناصر النجاح الثلاثة للتعامل مع العمل المناخي تتمثل في العنصر الأول المرتبط بالتمويل والاستثمار، والثاني بالتكنولوجيا والاستفادة من مستجداتها، والثالث المرتبط بحشد الجهود والإرادة والمساندة للعمل المناخي، مؤكداً أن الإمارات لديها القدرة على التعامل مع هذه المحاور الثلاثة باحترافية عالية، كونها تتمتع بخبرات كبيرة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية في مجال الاستدامة وغيرها، كما أن لديها الفهم والإدراك الكبيرين للرئاسة القادمة والأولويات المناخية العالمية، مضيفاً أن أيادي الإمارات تتواجد على نبض حركة العمل المناخي عالمياً، والذي بدوره يدعو إلى التفاؤل.

وقال إن الإمارات من الدول المعروفة باهتمامها بالمبادرات والمشروعات والمشاركات مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل فرصة كبيرة في جميع المحاور المرتبطة بالتمويل والاستثمار وتطوير المشروعات، والذي من شأنه أن ينعكس على قارة أفريقيا من حيث الاهتمام والتمويل وفرص الاستثمار من الآن حتى انعقاد مؤتمر «COP28».

وأشار إلى أن مبادرة تدشين أسواق الكربون في أفريقيا، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الأطراف «COP27» بحضور رؤساء الحكومات الأفارقة في مدينة شرم الشيخ المصرية، أخذت أبعاداً عملية من حيث مناقشة السعر الأمثل للكربون المتداول والقواعد والمعايير الدولية المطلوبة والقواعد الرقابية التي يجب تبنيها وكيف تستفيد البلدان الأفريقية وأسواقها من القيمة المضافة المولدة من أسواق الكربون جميعها عوامل تصبّ في صالح التنمية المستدامة ومرونة العمل المناخي.

وأضاف أن تطوير سوق تداول الكربون الطوعي الذي تم النص عليه في اتفاق باريس بالمادة السادسة هو تشجيع للمبادرات الطوعية، سواء للقطاع الخاص والأفراد والشركات.

وأشار إلى أن التسعير المناسب للكربون قد يأتي إلى أفريقيا بنحو 80 مليار دولار، حيث أن تداول الأسعار حالياً يراوح بين ثلاثة وخمسة دولارات لطن الكربون المتداول، فيما تشير التقديرات إلى أنه في حال الوصول خلال مدى زمني من ثلاث إلى خمس سنوات لتسعير مناسب للكربون المتداول، من الممكن أن يأتي لأفريقيا بموارد سنوية تسهم في دفع عملية الاستثمار والتنمية وتحقق أهداف اتفاق باريس وخفض الانبعاثات الكربونية، وأيضاً من الممكن أن تستخدم في مجالات التكيف.