كوريا الشمالية تلوّح برد قوي على المناورات العسكرية بين سيؤول وواشنطن

لوّحت كوريا الشمالية أمس، برد قوي «غير مسبوق» على مناورات عسكرية مرتقبة لسيؤول وواشنطن، معتبرة أنها استعدادات للحرب.

جاء التحذير قبيل تدريبات نظرية مقرّرة الأسبوع المقبل في واشنطن، سيبحث خلالها الحليفان في كيفية التصدي لأي استخدام من جانب بيونغ يانغ للسلاح النووي.

لطالما دانت بيونغ يانغ المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها تدريبات على غزو.

وجاء في بيان لمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، نشره الإعلام الرسمي، أن بيونغ يانغ تعتبر التدريبات المقرّرة هذا العام «بمثابة استعدادات لحرب عدوانية».

وتابع البيان «إذا مضت واشنطن وسيؤول قدماً في المناورات «فستواجهان ردود فعل مثابرة وقوية غير مسبوقة».

وأمس، قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في تصريح لوكالة فرانس برس، إن التدريبات المقرّرة الأسبوع المقبل ستركّز على «التخطيط المشترك والإدارة المشتركة والرد المشترك مع القدرات النووية لواشنطن»، في حال شنّت بيونغ يانغ هجوماً نووياً.

ويعكس البيان الكوري الشمالي العدائي أهمية هذه المناورات، وفق الأستاذ في جامعة دراسات كوريا الشمالية في سيؤول يانغ مو-جين.