بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تهدي معــــدات البحث والإنقـــاذ للـدفاع المدني السوري

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أهدت الإمارات معدات البحث والإنقاذ المستخدمة في عمليات «الفارس الشهم 2» لصالح الدفاع المدني السوري، بعد إعلان قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية في سورية، عن انتهائها من عمليات البحث والإنقاذ في سورية، والانتقال إلى مرحلة «الدعم والتدريب»، بعد 10 أيام من كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق متفرقة في تركيا وسورية، وبلغت ساعات العمل نحو 240 ساعة، كما بلغ عدد الأفراد المشاركين في عملية البحث والإنقاذ في سورية 42 شخصاً.

وسيواصل الفريق مهامه التي ستتركز على تقديم كل الدعم اللوجستي، وتدريب فريق البحث والإنقاذ السوري للتعامل مع أي حالات، إذا تبين وجود محاصرين أو عالقين.

وقال قائد فريق البحث والإنقاذ الإماراتي في سورية، المقدم حمد الكعبي، إن خطة العمل تكللت بالنجاح، ولا يوجد حالياً أي بلاغات بفقدان أشخاص أو محاصرين تحت الأنقاض، مؤكداً أن الفريق سيبقى بهدف تقديم الدعم اللوجستي، وتدريب فريق البحث والإنقاذ السوري للتعامل مع أي حالات، إذا تبين وجود محاصرين أو عالقين.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة أهدت جميع معدات البحث والإنقاذ، التي تم استخدامها في المرحلة الأولى، للدفاع المدني السوري، بهدف الاستفادة منها مستقبلاً، في صورة تعكس مدى الترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين، كما سيقوم فريق البحث والإنقاذ الإماراتي بتدريب الطاقم السوري على طريقة وآلية استخدام تلك الأجهزة والمعدات الفنية المتطورة.