روسيا تقصف أوكرانيا والغرب يتعهد بمزيد مـن المساعدات لكييف

قالت أوكرانيا إن روسيا قصفتها بضربات صاروخية عدة، أمس، مع سعي قواتها للتقدم شرقاً، لكن حلفاء كييف الغربيين تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية إضافية من أجل هجوم أوكراني مضاد مزمع في الربيع. وتزامن ذلك مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لأوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه اتساقاً مع نمط القصف الجوي المكثف في الوقت الذي تحقق فيه أوكرانيا تقدماً في ساحة المعركة أو على الصعيد الدبلوماسي، أطلقت روسيا 32 صاروخاً أمس.

وقال إنه أسقط نصف عدد الصواريخ، وهو معدل أقل من المعتاد.

وصرح مسؤولون أوكرانيون بأن الدفاعات الجوية في الجنوب أسقطت ثمانية صواريخ من طراز كاليبر، أُطلقت من سفينة في البحر الأسود. وضربت صواريخ أخرى شمال وغرب أوكرانيا، وكذلك دنيبروبتروفسك وكيروفوهراد في وسط البلاد.

وتلقت أوكرانيا مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، خاصة من الولايات المتحدة التي تعهدت بأكثر من 27.4 مليار دولار منذ بدء الصراع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، علينا التأكد من أنه سيكون هناك شعور حقيقي هذا الربيع، بأن أوكرانيا تتجه نحو النصر.

وقدم شكره للنرويج التي تعهدت بتقديم سبعة مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في الزيارة الأولى لوزير إسرائيلي إلى أوكرانيا منذ الحرب، أن بلاده متمسكة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وقال كوهين، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، بعد زيارة مدينة بوتشا قرب كييف، ونصب بابي يار، إن «إسرائيل تعارض بشدة قتل المدنيين الأبرياء».

على صعيد آخر، أعلنت روسيا أمس، أنها ستطرد أربعة دبلوماسيين نمساويين رداً على طرد أربعة موظفين في بعثات دبلوماسية روسية في النمسا، في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين البلدين على وقع حرب أوكرانيا.