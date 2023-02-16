القشرة الأرضية تحركت 7.3 أمتار بفعل الزلزال في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل الزلزال الذي ضرب منطقة قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

جاء ذلك على لسان مدير الحد من مخاطر الزلازل في "آفاد" أورهان تتار، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في العاصمة أنقرة.

وأضاف تتار: "اهتزت قشرة الأرض بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

وبيّن قائلاً: "حسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش".

والثلاثاء، كشفت تحقيقات ميدانية أجرتها فرق المديرية العامة لأبحاث المعادن والاستكشاف في المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا، عن الانزلاقات ومقدار الحركة الناتجة عن الانكسارات في الطرق وجدران الحدائق والحقول والسكك الحديدية، بعد زلزال 6 فبراير، وأوضحت النتائج والفحوصات أن الشقوق والكسور التي تمتد إلى 2.5 متر، تشكلت على الطرق والحقول في عدة مواقع في ولايتي هطاي وغازي عنتاب.

وشدد تتار أن الزلزال المزدوج ضرب مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم.

وأردف: "نحن نواجه وضعاً غير عادي، والعدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن بلغ 3858".

وأشار إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر بلغ 1253، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر 394.

ولفت أن عدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38، مبيناً أن هذه الهزات "كبيرة جدا".

وفي 6 فبراير الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سورية، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.