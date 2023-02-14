الحكومة اليمنية تجدد التزامها بجهود السلام

جددت الحكومة اليمنية التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى إحياء العملية السياسية، وتحقيق تطلعات اليمنيين في السلام ووقف الحرب، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتعارف عليها يمنياً وإقليمياً ودولياً.

وأفاد المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في نيويورك، مع المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، بأن الحكومة ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام وفقاً لعملية يقودها ويمتلكها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة.

وناقش الجانبان الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن، على ضوء الجهود التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، للوصول إلى اتفاق تهدئة جديد كمقدمة لعملية سلام دائمة.

وفيما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الأوضاع في اليمن، غداً الاربعاء، أشارت مصادر سياسية يمنية إلى أن جوانب فنية حول بند صرف المرتبات تعيق إعلان اتفاق الهدنة الجديد.

إلى ذلك، أفاد الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي، بأن الميليشيات الحوثية قامت بحفر قانتين مائيتين من البحر الأحمر بطول 210 أمتار وعرض 20 وعمق 10 أمتار" جنوب الحديدة، لاستخدام الزوارق الصغيرة في مخططاتها لتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

من جهة أخرى، استحدثت الميليشيات نقاط تفتيش على مداخل العاصمة صنعاء، لـ"منع سفر النساء إلاّ بمحرم"، وقامت بإرجاع العديد من النساء من تلك النقاط، أثناء سفرهن إلى قرى ومناطق محيطة بالعاصمة.