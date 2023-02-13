جهود الإنقاذ في سورية يقوّضها نفاد الوقت ونقص المعدات

تصارع فرق الإنقاذ في مدينة جبلة غرب سورية الوقت بإمكانات محدودة، بينما أكملت عمليات البحث في أعقاب الزلزال المدمّر أسبوعها الأول، ويتضاءل الأمل في العثور على المزيد من الناجين خلال الأيام المقبلة في ظل نفاد الوقت ونقص المعدات، فيما حذر مسؤول أممي من تضاعف حصيلة الضحايا في سورية وتركيا جراء الزلزال.

وقال رئيس الدفاع المدني في مدينة جبلة الواقعة في محافظة اللاذقية الساحلية، علاء مبارك، لوكالة «فرانس برس»: «لا أتوقع وجود أمل بالعثور على ناجين، ورغم ذلك كلما نضرب ضربة نتوقف ونسأل: هل من أحد حي هنا؟».

وجبلة من المدن السورية المتضررة بشدّة جراء الزلزال الذي ضرب سورية ومركزه في تركيا المجاورة، متسبباً بمقتل أكثر من 28 ألف شخص في البلدين، أكثر من 3500 منهم في سورية. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجات وتبعته هزات ارتدادية عدّة، وقتل الزلزال في محافظة اللاذقية وحدها أكثر من 600 شخص، وفق سلطات محلية.

وتتبع فرق البحث المحلية أساليب عمل بدائية وتفتقر إلى تقنيات مسح وبحث عصرية، وغالباً ما يستخدم عناصرها المجارف أو المعاول أو حتى أيديهم في عمليات البحث.

واستنزفت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد سورية ومقدراتها، ولم تعد المرافق الخدمية قادرة على توفير احتياجات البلاد لاسيما الكهرباء في ظل شح متواصل في الوقود، ما يدفع فرق الإنقاذ الأجنبية إلى الاعتماد على مواردها الخاصة.

ووصل إلى جبلة فريق إماراتي يوم الجمعة الماضي يتألف من 42 عنصراً مجهزين بتقنيات حديثة بينها أجهزة استشعار وكاميرات بحث متطورة وكلبان مدربان وحاوية وقود، وأكد الفريق أن المرحلة الراهنة تسمى المرحلة الرابعة وتعد مرحلة متقدمة من البحث والإنقاذ. وعاد الدوام المدرسي، أمس، في جميع المحافظات السورية باستثناء المناطق المنكوبة بالزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.

وكان الدوام المدرسي توقف في جميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي جراء تداعيات الزلزال، ووفق وكالة الأنباء السورية «سانا»، سيُترك لمديري التربية التنسيق مع المحافظين لتقييم الأوضاع في محافظاتهم والعمل تدريجياً على إعادة الدوام فيها وفق الوضع الراهن.

إلى ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر في تركيا وسورية بلغ نحو 26 مليون شخص، محذّرة من تضرّر عشرات المستشفيات.

ومع تخطي حصيلة قتلى الزلزال 28 ألفاً، أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة نداء عاجلاً، أول من أمس، لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.

وكانت المنظمة قد حرّرت بالفعل 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها، وأفادت بأن عدد المتضررين بلغ 15 مليوناً في تركيا و11 مليوناً في سورية.

وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من 4000 مبنى في الزلزال، وفي سورية تعرّضت 20 منشأة صحية على الأقل في شمال غرب البلاد، بينها أربعة مستشفيات، لأضرار، ويفاقم هذا الوضع صعوبة تقديم المساعدات لعشرات آلاف الأشخاص الذين أصيبوا في الكارثة.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نقل مساعدات الإغاثة من الزلزال من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سورية إلى الأراضي التي تسيطر عليها الفصائل، يتعثر بسبب مشكلات في الحصول على موافقة تلك الفصائل.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن حصيلة الزلزال في تركيا وسورية قد تتضاعف، وذلك بعدما زار مدينة كهرمان مرعش، مضيفاً: «أعتقد أنه من الصعب تقييم الحصيلة بدقة لأنّ علينا أن نرى تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر، لم نبدأ فعلياً تعداد القتلى بعد».

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سورية دان ستوينيسكو، إنه ليس من الإنصاف اتهام التكتل بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين في أعقاب الزلزال، مضيفاً أن التكتل والدول الأعضاء فيه جمعوا أكثر من 50 مليون يورو لتقديم المساعدة ودعم مهام الإنقاذ والإسعافات الأولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والفصائل على حد سواء. وقال في تصريحات مكتوبة: «من غير الإنصاف تماماً اتهامنا بعدم تقديم المساعدة في حين أننا في حقيقة الأمر نفعل ذلك باستمرار منذ أكثر من 10 سنوات، بل ونفعل ما هو أكثر خلال أزمة الزلزال».

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مليون متضرّر جراء الزلزال في تركيا وسورية.