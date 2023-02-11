اليمن.. العليمي يبدأ جولة أوروبية لبحث جهود السلام

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العلمي غادر عدن، لبدء جولة أوروبية تبدأ من العاصمة البلجيكية بروكسل، للتباحث حول المستجدات اليمنية وسبل تنسيق ومضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الارهابية.

وأشارت الوكالة، إلى أن العليمي سيشارك في "مؤتمر ميونيخ للأمن"، لمناقشة التحديثات الأمنية والسياسات المطلوب تشاركها مع زعماء وقادة، ورؤساء منظمات ومفكرون من مختلف البلدان.

يأتي ذلك مع استمرار مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، للوصول إلى تهدئة جديدة، من خلال مشاورات مكثفة تجري في سلطنة عمان منذ أسابيع، إلا أن العديد من المصادر اليمنية، تؤكد وجود عراقيل جديدة وضعتها ميليشيات الحوثي أمام التوصل إلى اتفاق.

ووفقا للمصادر، فإن الميليشيات عند التواصل إلى تفاهمات حول بنود معينة، تعود لتضع شروط وعراقيل تؤدي إلى تأجيل إعلان الاتفاق المتعلقة بالجوانب الإنسانية.

ميدانيا.. واصلت الميليشيات الحوثية تصعيدها القتالي في جبهات شمال لحج، وشنت خلال الساعات القليلة الماضية، هجمات متعددة على مواقع القوات المشتركة والجنوبية في جبهة حبيل حنش، بمديرية المسيمير، استخدمت فيها المسيرات المفخخة.

وأكدت مصادر ميدانية، ان القوات المشتركة والجنوبية تعاملت مع الهجمات الحوثية بحرفية قتالية عالية، أدت لإفشال الهجمات وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة.

وفي حجة، شمال غرب اليمن، تواصلت عمليات أعادة ترتيب جبهات حرض وميدي، التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، على ضوء مخرجات الزيارات الميدانية التي نفذتها لجان عسكرية منبثقة عن اللجنة العسكرية والأمنية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي.

وأشارت مصادر عسكرية في المنطقة، أن عملية الترتيب تشمل إعادة رسم خطط التدريب ورفع الجاهزية القتالية والاستعداد لتنفيذ مهام قتالية مرتقبة، فضلا عن تصحيح قضايا فساد تشهدها المنطقة منذ سنوات.

وفي تعز، قتلت طفلة برصاص قناص يتبع ميليشيات الحوثي، أثناء تواجدها أمام منزلها في قرية حاضية بمديرية مقبنة في ريف تعز الغربي.

وفي محافظة إب، اختطفت ميليشيات الحوثي ناشطا اعلاميا، على خلفية انتقاده للفوضى الأمنية وانتشار الجريمة في مديرية حبيش جنوب غرب المحافظة.