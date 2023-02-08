الزلزال قتل 65 فلسطينياً و3 يمنيين ومصريَّين

أعلنت مصادر عربية عن وفاة عشرات العرب في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، حيث قتل 65 فلسطينياً، و3 يمنين يشكلون أسرة من زوج وزوجة وابنة، ومصريين اثنين.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات من الأسر الفلسطينية اللاجئة في كل من سورية وتركيا إلى 65 وفاة بينهم 19 وفاة في المدن التركية المنكوبة.

وفي السياق أفاد اتحاد الطلبة اليمنيين بتركيا بوفاة الطبيب اليمني حمدي الغزالي مع زوجته وابنته جراء الزلزال الذي ضرب عدة مدن جنوبي تركيا.

إلى ذلك أعلنت الخارجية المصرية وفاة مصريين اثنين نتيجة انهيار البناية التي يقطنون فيها بمنطقة اسكندرون بولاية هاتاي التركية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا الاثنين.