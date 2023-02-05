أوكرانيا تتوقع هجوما روسيا كبيرا هذا الشهر وتستعد لصده

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الأحد إن بلاده تتوقع هجوما روسيا كبيرا هذا الشهر، لكن كييف لديها الاحتياطيات الكافية من العدة والعتاد لصد قوات موسكو حتى لو لم تصل أحدث الإمدادات العسكرية الغربية كلها في الوقت المناسب.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن روسيا قد تشن الهجوم الجديد لأسباب "رمزية" مع اقتراب الذكرى الأولى لحربها لكن مواردها غير جاهزة من الناحية العسكرية.

وأردف ريزنيكوف "رغم كل شيء، نتوقع هجوما روسيا محتملا في فبراير. هذا فقط من منظور رمزي، (لكنه) ليس منطقيا من منظور عسكري. لأن مواردهم ليست جاهزة كليا. لكنهم سيفعلون ذلك على أي حال".

وأوضح ريزنيكوف أن الهجوم سيُشن على الأرجح في الشرق، حيث تحاول روسيا الاستيلاء على كل منطقة دونباس التي تتركز فيها الصناعات الثقيلة، أو في الجنوب حيث ترغب موسكو في توسعة ممرها البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم .

وقدر أن روسيا لديها 12 ألف جندي في قواعد عسكرية في روسيا البيضاء، وهو عدد لن يكون كافيا لشن هجوم كبير من تلك الدولة على شمال أوكرانيا وإعادة فتح جبهة جديدة.