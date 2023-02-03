"منطاد التجسس".. أزمة جديدة تصعد التوتر بين أميركا والصين

رصدت الولايات المتحدة منطاداً يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني في المجال الجوي الأميركي، على ما أعلن البنتاغون. في ما يلي ما نعرفه حول هذه المسألة التي أثارت حالة تأهب في صفوف الجيش وأجهزة الاستخبارات الأميركية والكندية.

أين موقعه؟

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن المنطاد دخل المجال الجوي الأميركي "قبل أيام عدّة" من غير أن يحدد موقعه بالضبط.

حلق المنطاد فوق جزر ألوشيان في شمال المحيط الهادئ، ثم عبر المجال الجوي الكندي حتى الولايات المتحدة حيث حلق فوق ولاية مونتانا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الطائرات التجارية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في الدفاع.

وحجمه يوازي حجم ثلاث حافلات معا، وفق هذه المصادر.

هل هو فعلا منطاد صيني؟

صرح مسؤول كبير في البنتاغون طلب عدم ذكر اسمه "ليس لدينا أدنى شك في أن المنطاد مصدره الصين".

في بكين، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن المنطاد الذي تشتبه الولايات المتحدة في أنه كان يتجسس بأجوائها، "مدني" ويستخدم للبحوث، لا سيما أغراض الأرصاد الجوية.

وورد في بيان الوزارة أن للمنطاد قدرة توجيه محدودة وأنه انحرف عن مساره المخطط له بسبب الرياح.

كما جاء في البيان أن الصين تأسف لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأميركي.

كانت الصين قد ذكرت في وقت سابق من الجمعة أنها تبحث في تقارير تفيد بأن منطاد تجسس صيني كان يحلق في المجال الجوي الأميركي، وحثت على الهدوء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماو نينغ، "الصين دولة مسؤولة، وقد التزمت دائما بصرامة بالقوانين الدولية، وليس لدى الصين أي نية لانتهاك أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة. أما بالنسبة للمنطاد، كما ذكرت للتو، فإننا نبحث في الوضع ونتحقق منه ونأمل أن يتمكن الطرفان من التعامل مع هذا الأمر معا بهدوء وحذر".

وقال كزافييه باسكو مدير معهد البحث الإستراتيجي وخبير المسائل الفضائية متحدثا لوكالة "فرانس برس": "السؤال المطروح هو التالي: هل أنّه منطاد يستخدم للتجسس أم منصة علميّة شردت عن مسارها؟".

أي مواقع يمكن أن يتجسس عليها المنطاد؟

حلق المنطاد فوق عدد من المواقع الحساسة بحسب مسؤول البنتاغون الذي أضاف "من الواضح أنه حلق فوق هذه المواقع لجمع معلومات".

وتضم ولاية مونتانا بصورة خاصة قواعد جوية ومخازن صواريخ نووية.

لماذا لم يتم إسقاطه؟

أفاد مسؤولون أميركيون أن المنطاد كبير بما يكفي ليشكل تساقط حطامه على الأرض خطراً على السكان.

ودرس البنتاغون عدة خيارات، بما فيها إسقاطه أثناء تحليقه فوق منطقة قليلة السكان، لكنه رأى أن المخاطر تبقى كبيرة، بحسب مسؤول كبير في الدفاع.

وأضاف "هل يطرح خطرا على الطيران المدني؟ هذا لا ينطبق على هذه الحالة بحسب تقديرنا. هل يمثل خطراً أكبر بكثير على صعيد الاستخبارات؟ نقدر في الوقت الحاضر أنّ هذا لا ينطبق".

وتابع "نرى أنه من غير المجدي" المجازفة حتى لو كانت "مخاطر إسقاطه ضئيلة".

هل هو أول منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة؟

أكد مسؤول البنتاغون أن الصين أرسلت عدة مناطيد فوق الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

لكنه أوضح أنّها أول مرة يبقى منطاد صيني في المجال الجوي الأميركي لهذه الفترة الطويلة.

ألم تجعل الأقمار الصناعية مناطيد التجسس غير مجدية؟

تستخدم المناطيد منذ زمن طويل لأهداف عسكرية ومن أجل التجسس والمراقبة، واستخدمت تحديدا على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الأولى.

لكن مع غزو الفضاء وتقدم الطيران، بات بإمكان الأقمار الصناعية وطائرات التجسس مراقبة أراضي العدو بصورة موثوقة أكثر.

غير أن المناطيد تعتبر وسيلة متدنية الكلفة لجمع معلومات.

وقال نائب قائد القوات الجوية الفرنسية الجنرال فريديريك باريزو "ستكون هناك في المستقبل مناطيد فوق رؤوسنا لعدة أشهر على التوالي، ما قد يشكل خطرا على أنشطتنا بكلفة أقل من الوسائل الفضائية".

وفي أول ردود الفعل الأميركي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قرر تأجيل زيارته المرتقبة إلى بكين، في الأسبوع المقبل، على خلفية "التوتر" الذي أثاره رصد ما قيل إنه "منطاد تجسس" صيني في أجواء الولايات المتحدة.

وكان من المرتقب أن يحل بلينكن في بكين، عما قريب، ليلتقي نظيره الصيني، كين غانغ، والرئيس الصيني، تشي جين بينغ، لكن "أزمة المنطاد" أرخت بظلالها.

ولم يقم أي وزير خارجية أميركي بزيارة إلى الصين، منذ سنة 2018، فيما شهدت العلاقات بين الدولتين العظميين عدة محطات من التوتر، بسبب قضايا جيوسياسية وتنافس اقتصادي، خلال الأعوام الأخيرة.