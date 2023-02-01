تصعيد "حوثي" في مأرب وتعز

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدها القتالي في جبهات "مأرب وتعز"، وذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيات الحوثية واصلت قصفها مواقع الجيش اليمني والمقاومة في المحور الرملي الجنوبي بمأرب، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمسيرات المفخخة، وأكدت المصادر تكبد الميليشيات خسائر كبيرة في عتادها القتالي وعناصر الإرهابية.

وفي تعز، واصلت الميليشيات قصفها لقرى عدة في مديرية مقبنة لليوم الثاني على التوالي، رداً على إفشال القوات المشتركة محاولات حوثية لاستحداث مواقع بالمديرية، وأشارت مصادر ميدانية إلى إصابة مدنيين في منطقتي "البريشة والمجاعشة" في مقبنة جراء القصف الحوثي.

إلى ذلك، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الأمين العام لمجلس التعاون، بوزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، وتم خلاله استعراض آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، والجهود المبذولة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكداً حرص مجلس التعاون على مواصلة دعمه ومساندته لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، وترسيخ أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق المزيد من أمن وسلامة اليمن السعيد.