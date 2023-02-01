تراجع أوكراني في زابوريجيا وسط تلويح روسي باستهداف مطارات «الناتو»

صرّح مسؤول في مقاطعة زابوريجيا، موالٍ لموسكو، بأن القوات الأوكرانية تراجعت لخطوط دفاعية خلفية في المقاطعة، وفي وقت أعلن خبير روسي أن مطارات حلف شمال الأطلسي «الناتو» ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا، إذا ما استخدمت بالصراع في أوكرانيا، قالت كييف إنها ستتسلّم «ما بين 120 و140» دبابة ثقيلة غربية الصنع.

وقال عضو المجلس الرئيس للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، إن الجيش الأوكراني ترك خط الدفاع الأول في مقاطعة زابوريجيا، وتراجع إلى مواقع معدة مسبقاً.

وأوضح في تصريح لوكالة «سبوتنيك» أن «القوات الأوكرانية تركت خط الدفاع الأول في كل مكان تقريباً، وانتقلت إلى مواقع جاهزة على الخطين الثاني والثالث»، مضيفاً أن خطط القوات الأوكرانية لشن هجوم في زابوريجيا «أحبطت منذ فترة».

وقال روغوف: «لقد حرر جيشنا خطوطاً جديدة. لقد سيطر عليها ولديه الآن موقع تكتيكي واستراتيجي على جبهة زابوريجيا. تمكن جيشنا من التحرير والسيطرة على تسع مناطق سكنية». وأشار روغوف، الذي يتزعم كذلك حركة «نحن مع روسيا»، إلى مقتل 40 عسكرياً أوكرانيا خلال المحاولة التي جرت عند خطوط التماس في منطقة بولوغوفسكي.

وكان الجيش الروسي تمكن، قبل يومين، من القضاء على مجموعة من المسلحين الأوكرانيين قرب قرية نوفوداروفكا.

من ناحيته، حذر رئيس قسم المعاهدات الدولية السابق في وزارة الدفاع الروسية، الفريق يفغيني بوزينسكي، أمس، من أن «مطارات دول (الناتو) ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا، وفقاً للقانون الدولي، في حال تم استخدامها كقواعد للطيران الأوكراني». وقال بوزينسكي، في تصريحات لـ«سبوتنيك»، «إذا قررت كييف استخدام الطيران، فيمكنها البدء من مطارات الناتو القريبة (في رومانيا أو بولندا، مثلاً)، ولكن في هذه الحالة، أنا مقتنع تماماً بأنه من وجهة نظر القانون الدولي، ستصبح هذه المطارات هدفاً مشروعاً للتدمير، ومن ثم ليفكر الأميركيون أنفسهم في كيفية الرد على هذا، سواء بالذهاب للحرب أو إخبار الحلفاء، هذا شأنكم الخاص، تعاملوا مع الروس بأنفسكم». ورجح أنه «في حال نقلت الطائرات إلى أوكرانيا، فإن (الناتو) سيوفر مطاراته الخاصة في البلدان المجاورة لاستخدامها»، مشيراً إلى أن هذا «يرجع إلى خروج المطارات العسكرية الأوكرانية عن العمل منذ بداية العملية الخاصة».

ومن المقرر أن تتسلّم أوكرانيا «ما بين 120 و140» دبابة ثقيلة غربية الصنع، على ما أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات. وقال كوليبا في مقطع فيديو على «فيس بوك» «في الدفعة الأولى من الإسهامات، ستتلقى القوات الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة حديثة غربية»، مذكّراً بأن هذه الدبابات هي من طراز ليوبارد 2 الألمانية، وتشالنجر 2 البريطانية، وأبرامز الأميركية.

وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها كييف عدد هذه الدبابات التي تعهّد حلفاؤها الغربيون تقديمها لها. لكن عملية التسليم قد تستغرق أشهراً، وفق مصادر دبلوماسية، بين عمليات الإصلاح والصيانة، بالإضافة إلى تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامها. كذلك، تتردد بعض الدول، مثل فرنسا، في هذه المرحلة في إرسال مخزونها من الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا، خشية إضعاف قدراتها العسكرية.