السعودية.. ضبط أئمة ومؤذنين يؤجرون مرافق المساجد للعمالة (فيديو)

سلط تقرير أعدته قناة "الإخبارية" السعودية، التعدي على مرافق بعض المساجد في المملكة من قبل أئمة ومؤذنين تم ضبطهم يؤجرون تلك المرافق بأكثر من نصف مليون ريال.

وأظهر تقرير "الإخبارية" لحظة ضبط المساكن المخالفة بأحد المساجد والتي يتم تأجيرها منذ سنوات طويلة، فيما أفاد عدد من المستأجرين أنهم يعطون الأموال إلى الإمام.

وقال رئيس الرصد والمتابعة بوحدة حماية المرافق بمكة عبدالرحمن الحارثي، أن أموال الإيجار يحصل عليها شخص يزعم قيامه بالإشراف أو الإدارة، وهو مخالف لجميع أنظمة الوزارة.

وأشار الحارثي إلى أن عدد الشقق التي تم ضبطها بالمسجد نحو 9 شقق، إضافة إلى 7 غرف عبارة عن دورات مياه وأماكن الوضوء وتحولت إلى غرف لتأجيرها، بخلاف أن الكهرباء والمياه تتحملها وزارة الشؤون الإسلامية.

وفي السياق نفسه تم ضبط مسجد آخر، والإمام يعمل أكاديمي في إحدى الجامعات السعودية، ويقوم بتأجير غرف بالمخالفة حسب "المرصد".

فيديو | يختلسون من بيوت الله.. ضبط أئمة ومؤذنين يؤجرون مرافق المساجد بأكثر من نصف مليون ريال



التفاصيل مع مراسل #الإخبارية عاصم الرشودي #نشرة_النهار pic.twitter.com/vfPpoZhBdh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2023

وقال رئيس المهام الميدانية بمناطق الشؤون الإسلامية سليمان الزومان ، أن الإمام دكتور أكاديمي ويقول أنه محتسب في هذا المسجد ويرفض أن يكون موظف رسمي تابع للوزارة، ولكن هذا لا يعفيه من المسؤولية، مشيرا إلى أنه حول المنارة إلى غرفة، وأيضا جزء من مدخل الإمام تم تحويله إلى غرف وتأجيرها للعمالة، وعقار مؤجر مدرسة لإحدى الجاليات.

وتابع: الإمام يقول أنه محتسب لا يريد التقديم على وظيفة رسمية، لأنه لا يريد أن تكتشف كل هذه الاستثمارات.

وقال مراسل "القناة" أن الأموال تتجاوز نصف مليون بالإضافة إلى استهلاك الكهرباء الذي بلغ أكثر من 3 ملايين ريال.

وأضاف المراسل : قام إمام مسجد آخر باستغلال أحد الأماكن في المسجد وحوله إلى مغسلة ملابس، بالإضافة إلى محلين ، ما أدى لتضخم فواتير المياه والكهرباء وإيقاف الخدمة عن المسجد حتى وصلت الفاتورة إلى 130 ألف ريال، ثم طلب الإمام جمع تبرعات عبر وافد مجهول الهوية بحجة توريد صهاريج للمسجد، وهو الذي تسبب باستثماراته في إيقاف خدمات المسجد.