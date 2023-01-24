إقالة «مخيف» وتعيين «العلاق» محافظاً للبنك المركزي العراقي

قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس عن مصدر حكومي قوله إن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه».

وأضاف المصدر أن «رئيس الوزراء كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة».

كما قرر السوداني إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي إلى التقاعد، وكلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة إلى مهامه.

وكان السوداني اتخذ، الأحد، قرارات عاجلة لـ«معالجة» سعر صرف الدولار الأميركي إزاء العملة المحلية، وذلك خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.

وأبرز ما تضمنته تلك القرارات، فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة، وتمويل البنك المركزي للمصرف بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي.

كما قرر إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية، وتسهيل إجراءات الاستيراد.

وقرر السوداني أيضاً إشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطّاع الخاص.

ويشهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي منذ شهر نوفمبر الماضي ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة، حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.

• قرر السوداني إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي إلى التقاعد.