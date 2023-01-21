وزيرة أميركية تسترجع أهوال "العبودية" عند "باب اللا عودة" بالسنغال

قامت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بزيارة رسمية اليوم السبت إلى منزل ملون بألوان السلمون في جزيرة قبالة السنغال، والتي تعد واحدة من أكثر الرموز المعترف بها لأهوال تجارة الرقيق في المحيط الأطلسي التي حاصرت لأجيال عشرات الملايين من الأفارقة.

وقفت يلين، وهي في السنغال كجزء من جولة تستغرق 10 أيام وتهدف إلى إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا، في مبنى جزيرة غوريه المعروف باسم (بيت العبيد) وأطلت مما يعرف باسم (باب اللا عودة)، الذي كان يتم من خلاله شحن العبيد عبر المحيط الأطلسي.

في تصريحات مقتضبة خلال زيارتها، قالت يلين "غوريه وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ليست مجرد جزء من التاريخ الإفريقي. إنهما جزء من التاريخ الأميركي أيضًا".

وأضافت يلين "نحن نعلم أن المأساة لم تتوقف مع جيل البشر المأخوذ من هنا. حتى بعد إلغاء العبودية، حُرم الأميركيون السود من الحقوق والحريات الموعودة لهم بموجب دستورنا".

تحققت الفوائد الاقتصادية التي جنتها دول تجارة الرقيق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمئات السنين على ظهور العمالة غير مدفوعة الأجر حيث جنت عشرات التريليونات من الدولارات، وفقًا لبحث حول التجارة.

في الولايات المتحدة، ساهم العبيد الأفارقة وأطفالهم في بناء المؤسسات الأكثر شهرة في البلاد، بما في ذلك البيت الأبيض ومبنى الكابيتول، وفقًا لجمعية البيت الأبيض التاريخية.

اعترفت يلين بالتداعيات المستمرة لذلك الماضي الوحشي.

وقالت: "في كل من إفريقيا والولايات المتحدة، حتى عندما قطعنا أشواطا هائلة، ما زلنا نعيش مع العواقب الوخيمة لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي".

وأضافت "ما أخذته من هذا المكان هو أهمية مضاعفة التزامنا بالقتال من أجل قيمنا ومبادئنا المشتركة أينما كانت مهددة - في الولايات المتحدة وإفريقيا وحول العالم.. لدينا المزيد من العمل للقيام به".

وقالت الجمعة بعد اجتماع مع مسؤولين من بينهم الرئيس السنغالي ماكي سال، وهو

أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي، "إن تحقيق الازدهار في القارة لن يفيد إفريقيا فحسب، بل سيساعد أيضا في تقوية الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي".

ومن المقرر أن تتوجه يلين إلى زامبيا الأحد وبعد ذلك إلى جنوب إفريقيا.

ورحلة يلين إلى الجزيرة هي رحلة قام بها العديد من الشخصيات المرموقة، بما في ذلك الرؤساء الأميركيون السابقون باراك أوباما وبيل كلينتون ورئيس جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا.