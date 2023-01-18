مسؤول هندي يشيد بالعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وبلاده

أكد الدكتور أوصاف سعيد، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية للشؤون القنصلية والجوازات وشؤون الهنود بالخارج، علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بلاده مع الإمارات، مشيداً بالتقدم المتسارع والنمو المتزايد في حجم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، بدعم من القيادة في البلدين الصديقين.

وقال الدكتور أوصاف سعيد، خلال إحاطة إعلامية عُقدت بمقر وزارة الشؤون الخارجية الهندية في نيودلهي، إن الهند تنظر إلى الإمارات باعتبارها صديقاً استراتيجياً، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات والقرارات، التي أسهمت إيجاباً في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ودعم أواصر التعاون والصداقة.

وأضاف: «شهدت السنوات الثماني الماضية، أربع زيارات من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إلى الإمارات من إجمالي تسع زيارات قام بها إلى المنطقة الخليجية، وهو ما يمثل تأكيداً على الأهمية الاستراتيجية للدولة، حيث عززت العلاقات واللقاءات المتبادلة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورئيس الوزراء الهندي من آفاق الشراكة في مختلف القطاعات».

وأشار إلى أن العام الماضي، شهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي تُعد الأولى من نوعها، حيث من المتوقع أن تسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أنه تم إنجاز الشراكة في وقت قياسي، وهو ما يجسد عمق الصداقة والرؤية المشتركة والثقة المتبادلة بين البلدين.

ولفت إلى أن الإمارات تُعد الشريك التجاري الأكبر للهند في المنطقة، كما تعد الدولة ثالث أكبر شريك تجاري للهند إجمالاً، موضحاً أن مجالات الشراكة بين البلدين تشمل العديد من المجالات الحيوية، حيث هناك تعاون متزايد ضمن عدد من القطاعات الحيوية من أهمها التعاون في الأمن الغذائي، إضافة إلى التعاون التكنولوجي، والتعاون في قطاع الفضاء.

وبيّن أن الهند تتطلع للمشاركة في فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «كوب 28» في الإمارات، مشيداً بالتنظيم المصري الناجح والمبهر لفعاليات الدورة السابقة «كوب 27» في شرم الشيخ في مصر.

ولفت إلى أن الإمارات تُعد إحدى ثلاث دول تمت دعوتها للمشاركة في فعاليات قمة الـ20، والتي ستقام هذا العام في الهند، تحت شعار «أرض واحدة.. أسرة واحدة.. مستقبل واحد»، حيث جاءت دعوة الإمارات انطلاقاً من الشراكة المهمة والحيوية بين البلدين الصديقين، ولدور الإمارات المؤثر والفاعل ولمكانتها المهمة.

• 100 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع بين البلدين.