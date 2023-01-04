رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين اليوم في قصر الشاطىء بأبوظبي.

ورحب سموه خلال اللقاء بالملك عبدالله الثاني وتبادل معه أطيب الأمنيات بمناسبة العام الجديد، داعيين الله تعالى أن يجعله عام رخاء وازدهار في البلدين والمنطقة والعالم.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي حميد عبيد أبو شبص رئيس ديوان المحاسبة.

كما حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي.

وكان الملك عبدالله الثاني قد وصل البلاد اليوم في زيارة أخوية حيث كان في استقباله - لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من سمو الشيوخ.