تركيا تعلن زيادة رواتب الموظفين إلى 30%

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن إجراء تعديل على زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين، لتصبح 30% بدلاً من 25%، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، حيث أوضح أن حكومته وفرت الإمكانات اللازمة لرفع الزيادة المعلنة سابقاً (25%) إلى 30%.

وأضاف: "بعد الزيادة المعدلة (30%) ارتفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين من 3500 إلى 5500 ليرة تركية (الدولار الواحد يساوي 18.74 ليرة).

وأشار الرئيس التركي إلى أن هذه الزيادة سيتم تطبيقها اعتباراً من يناير الجاري، مؤكداً أن حكومته ستواصل العمل من أجل زيادة نهضة تركيا من خلال برنامجها الاقتصادي القائم على تعزيز الاستثمارات والتوظيف والإنتاج والتصدير.