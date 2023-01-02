هجوم أوكراني يقطع الكهرباء عن منطقة روسية لمدة 12 ساعة

أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، اليوم الاثنين، أن هجوماً أوكرانيا بطائرة مسيرة ألحق أضراراً بمرفق للكهرباء في جنوب غرب المنطقة مما أدى إلى انقطاع التيار لعدة ساعات.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوجوماز، على تيليغرام: "شنت أوكرانيا هجوماً بطائرة مسيرة صباح اليوم على منطقة كليموفسكي.. ونتيجة للضربة لحقت أضرار بمرفق لإمدادات الكهرباء، وعاد التيار الكهربائي بالكامل إلى المنطقة بعد حوالي 12 ساعة".