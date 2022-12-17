حريق قرب مدينة ليون الفرنسية يقتل 10 من بينهم 5 أطفال

أعلن وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانان أمس أن 10 أشخاص قتلوا من بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة و15 عاماً جراء حريق اندلع صباح الجمعة في بناية سكنية في فون فلان قرب مدينة ليون.

وقالت سلطات الإنقاذ إن أربعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الحريق الذي بدأ في الطابق الأرضي قبل أن ينتشر في المبنى المؤلف من سبعة طوابق.

وأُخمد الحريق، لكن لقطات على وسائل التواصل أظهرت تصاعد سحابة داكنة كبيرة فوق المبنى.

وشب الحريق الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي. وقال دارمانان إن سبب الحريق لايزال غير معلوم، مضيفاً أنه توجه إلى موقع الحادث. وتابع «هناك سيناريوهات عدة وسيُفتح تحقيق»، مضيفاً أنه تواصل مع الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن الحريق.