حريق قرب مدينة ليون الفرنسية يقتل 10 من بينهم 5 أطفال

أعلن وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانان ،اليوم، إن عشرة أشخاص قتلوا من بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة و15 عاما جراء حريق اندلع صباح الجمعة في بناية سكنية في فون فلان قرب مدينة ليون.

وقالت سلطات الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية إن أربعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الحريق الذي بدأ في الطابق الأرضي قبل أن ينتشر في المبنى المؤلف من سبعة طوابق.

وأُخمد الحريق، لكن لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت تصاعد سحابة داكنة كبيرة فوق المبنى في وقت سابق.

وشب الحريق فى حوالى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال دارمانان إن سبب الحريق لا يزال غير معلوم، مضيفا أنه توجه إلى موقع الحادث.

وتابع قائلا «هناك عدة سيناريوهات وسيُفتح تحقيق»، مضيفا أنه تواصل مع الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن الحريق.

وهرع نحو 180 رجل إطفاء إلى موقع الحادث. وأشارت السلطات في منطقة رون إلى أن طوقا أمنيا فُرض حول موقع الحريق.

