لبنان يشدد الإجراءات الأمنية على دور العبادة والكنائس ليلة عيد الميلاد

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، اليوم الأربعاء، تشديد الإجراءات الأمنية على دور العبادة والكنائس ليلة عيد الميلاد.

وقال مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: "هناك انخفاض في كافة أنواع الجرائم بين العام الماضي والعام الحالي"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد أحداث لها طابع أمني لأن القوى الأمنية والأجهزة الاستعلامية والمخابراتية جاهزة لكي تقوم بكافة واجباتها لمنع أي كان من توريط البلد بأي مخطط أمني ونحن في مجلس الامن الداخلي المركزي لن نقبل بوجود أي مخطط يمس بأمن البلد".

وأشار إلى أن "الخطّة الأمنيّة في طرابلس نجحت بنسبة مرتفعة"، مؤكدا أن "الأمن بمكان والسياسة بمكان ولن تسمح وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية أن تدخل السياسة إلى الأمن".

وأضاف: "بالنسبة للأعياد، خطة قوى الأمن الداخلي أصبحت جاهزة وتم تعميمها وسوف نشدّد على دور العبادة والكنائس ليلة عيد الميلاد".