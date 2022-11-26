كييف تروج لمبادرة "الحبوب من أوكرانيا" في ذكرى المجاعة

استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة دولية في كييف اليوم السبت للترويج لمبادرة بلاده "الحبوب من أوكرانيا" التي تهدف إلى تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف.

وقال الزعيم الأوكراني إن المبادرة أثبتت أن الأمن الغذائي العالمي بالنسبة لكييف "ليس مجرد كلمات جوفاء". ويقول الكرملين إن الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال الحرب لا تصل إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف.

وتابع زيلينسكي أن كييف جمعت نحو 150 مليون دولار من أكثر من 20 دولة ومن الاتحاد الأوروبي لتصدير الحبوب لدول مثل إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال واليمن.

وأضاف "نعتزم إرسال 60 سفينة على الأقل من الموانئ الأوكرانية إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف".

وحضر القمة شخصيا رئيس المجر ورؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا، بينما ألقى رئيسا فرنسا وألمانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية كلمات عبر دائرة تلفزيونية.

وتتزامن القمة مع يوم إحياء ذكرى مجاعة (هولودومور) في أوكرانيا التي حدثت في عهد الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين. فقد نشر ستالين في نوفمبر عام 1932 قوات الشرطة لمصادرة جميع الحبوب والماشية من المزارع الأوكرانية التي أدخلت حديثا تحت مظلة الشيوعية، وتضور ملايين المزارعين الأوكرانيين جوعا في الأشهر التالية.

وتضاف المبادرة، التي أعلنت عنها كييف هذا الشهر، إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة سمح بمرور بعض شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وهو طريق أساسي لصادرات منتجي القمح الرئيسيين تم غلقه.

وقال زيلينسكي، بينما وقف بجواره رئيس أركان الجيش ورئيس الوزراء، اليوم السبت إن مبادرة الحبوب من أوكرانيا تهدف لإثبات أن كييف تقرن أقوالها بأفعال.