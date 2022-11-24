أردوغان لا يستبعد التحاور مع الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إن عقد لقاء مع نظيره السوري بشار الأسد، أمر ممكن، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في أعقاب اندلاع النزاع قبل 11 عاماً.

ورداً على سؤال من أحد المراسلين في البرلمان، عما إذا كان بإمكانه مقابلة الرئيس السوري، قال أردوغان: «هذا ممكن. لا مجال للنقمة في السياسة. في النهاية، يتم اتخاذ الخطوات في ظل أفضل الظروف». على الرغم من عدم وجود اتصال بين أردوغان والأسد، حافظ رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدين على الاتصالات بينهم.

فاجأ أردوغان الكثيرين عندما التقى لفترة وجيزة الأحد نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في قطر لأول مرة.

وأظهرت صورة وزعتها الرئاسة التركية الزعيمين يتصافحان.

طغى التوتر على العلاقات بين أردوغان والسيسي منذ عام 2013.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيعقد اجتماعاً ثانياً مع السيسي أم لا، لم يحدد أردوغان موعداً.